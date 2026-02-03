la scoperta
03 febbraio 2026 alle 10:07
Trappole per la caccia di frodo agli uccelli: nei guai un 66enne di MaracalagonisL’uomo colto sul fatto dal personale del Corpo forestale
Un 66enne sorpreso in flagrante mentre cacciava di frodo uccelli nelle campagne tra Maracalagonis e Quartucciu.
L’uomo è stato colto sul fatto dal personale del Corpo Forestale, che ha notato movimenti sospetti di auto nella zona.
Nel corso del blitz sono state recuperate numerose reti e decine di trappole, oltre che esemplari di volatili.
Dopo gli accertamenti, il 66enne è stato quindi segnalato alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.
(Unioneonline)
