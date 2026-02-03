Un 66enne sorpreso in flagrante mentre cacciava di frodo uccelli nelle campagne tra Maracalagonis e Quartucciu. 

L’uomo è stato colto sul fatto dal personale del Corpo Forestale, che ha notato movimenti sospetti di auto nella zona. 

Nel corso del blitz sono state recuperate numerose reti e decine di trappole, oltre che esemplari di volatili. 

Dopo gli accertamenti, il 66enne è stato quindi segnalato alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata