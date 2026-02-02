Cava Usai, una delle splendide spiagge di Villasimius, da oggi è di nuovo pulita. Un gruppo di volontari guidati da Veronica Erdas ha infatti portato a termine le operazioni di raccolta rifiuti (quelli portati dalle mareggiate durante il ciclone Harry, tantissima la plastica e il polistirolo). «La spiaggia – hanno sottolineato - è finalmente pulita, e il nostro cuore è colmo di soddisfazione».

Le operazioni di pulizia a Cava Usai erano iniziate in maniera spontanea la scorsa settimana ma, anche a causa delle continue piogge, non erano state concluse. Il gruppo di volontari nei prossimi giorni si dedicherà anche alle altre spiagge di Villasimius e, magari, a zone più interne.

«Un grazie enorme a tutti gli abitanti del nostro territorio – hanno aggiunto - agli amici di Sea sud Escursioni arrivati da Cagliari, agli amici di Castiadas e Torino, ma anche dalla giovane coppia del Veneto presente durante la prima giornata di pulizia».

E poi i ringraziamenti al Comune di Villasimius (in particolare al sindaco Gianluca Dessì e al consigliere con delega all’ambiente Sebastiano Ledda), all’Area Marina Protetta e al Ceas «per aver coordinato il ritiro dei rifiuti e fornito il materiale utile per la raccolta».

Fra i volontari questa mattina anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Frau. «Presto – hanno concluso – vi comunicheremo una nuova data per continuare assieme a fare la differenza».

