Minaccia di morte e perseguita un pensionato: Sestu, 42enne in carcereL’uomo pretendeva denaro dall’anziano ed era finito ai domiciliari. Ma la sua pericolosità ha indotto il gip ad aggravare la misura
L’anno scorso era stato arrestato per una serie di tentativi di estorsione e di persecuzioni messi in atto ai danni di un pensionato 79enne di Sestu, dal quale avrebbe preteso somme di denaro con ripetute minacce di morte e molestie telefoniche. Per questo l’autorità giudiziaria aveva disposto gli arresti domiciliari presso una comunità.
Ma la continua violazione della misura e la sua pericolosità hanno ora indotto la stessa autorità giudiziaria ad aggravare la misura.
Per questo nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.
A essere condotto nel carcere di Uta un 42enne disoccupato residente a Sestu, già noto alle forze dell’ordine.
(Unioneonline)