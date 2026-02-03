L’anno scorso era stato arrestato per una serie di tentativi di estorsione e di persecuzioni messi in atto ai danni di un pensionato 79enne di Sestu, dal quale avrebbe preteso somme di denaro con ripetute minacce di morte e molestie telefoniche. Per questo l’autorità giudiziaria aveva disposto gli arresti domiciliari presso una comunità.

Ma la continua violazione della misura e la sua pericolosità hanno ora indotto la stessa autorità giudiziaria ad aggravare la misura.

Per questo nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.

A essere condotto nel carcere di Uta un 42enne disoccupato residente a Sestu, già noto alle forze dell’ordine.

(Unioneonline)

