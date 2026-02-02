Per l’avvio delle opere di risanamento del sito bisognerà attendere il pronunciamento della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Barrali alla quale partecipano l’Arpas, la Asl 8, la Città Metropolitana di Cagliari e l’impresa Eco.Stema che ha elaborato il progetto preliminare per la redazione del piano di caratterizzazione.

L’ex discarica di Barrali, realizzata nel 1979 a Sedda Sa Spinarba, è rimasta in funzione fino al 1992. Tredici anni di attività durante i quali vi sono stati riversati rifiuti che venivano quasi sempre inceneriti per ridurne il volume ed eliminare gli odori. Solo una piccola parte veniva ricoperta di terra. Con il progetto preliminare si punta a descrivere lo stato attuale del sito per individuare il rischio idrogeologico e le potenziali fonti di contaminazione (presenza di percolato e possibile inquinamento delle falde acquifere).

Le indagini permetteranno di valutarne i rischi e di pianificare al meglio i futuri interventi di bonifica. Gli enti interessati dovranno esprimere il proprio parere entro il 6 marzo prossimo. Eventuali chiarimenti o integrazioni documentali dovranno essere invece richiesti entro il 18 febbraio.

