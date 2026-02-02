Stop ai mezzi pesanti in via Riu Mortu, a Monserrato. Lo ha stabilito il sindaco Tomaso Locci con un’ordinanza firmata oggi: nel tratto tra l’incrocio con via Zuddas e quello con via Terralba, in direzione via San Valeriano, da domani fino al 31 maggio sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. La misura riguarderà anche i mezzi della Ctm e dell’Arst.

Il transito di questi veicoli, si legge nell’ordinanza, «comporta rischi per la sicurezza stradale, danni alla viabilità locale e pregiudizio all’incolumità pubblica».

Il maltempo e l’aumento delle sollecitazioni dopo le modifiche della viabilità in vigore da una settimana – con lo scambio tra la parte di carreggiata destinata alla circolazione e quella riservata alla sosta – hanno infatti provocato il cedimento di alcuni ripristini effettuati anni fa. Questo ha causato nuovi avvallamenti in un'arteria già in condizioni critiche, non più in grado di sopportare il passaggio di mezzi pesanti finché non arriverà il rifacimento integrale del manto stradale.

