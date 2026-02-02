Sinnai, campagne allagate: danni alla viabilità campestreOra si attendono gli interventi di sistemazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Campagne allagate dopo la pioggia di sabato. Succede anche in diverse parti del territorio comunale di Sinnai, con la pioggia che ha riversato tanta acqua anche fra gli ulivi e sui terreni appena seminati. Non succedeva da tempo con le campagne che si stanno anche ricoprendo di verde. E con la macchia mediterranea che si sta persino riprendendo gli antichi spazi dopo anni di siccità o di piogge davvero scarse.
La natura fa, dunque, il suo corso ma non mancano neppure i danni che la pioggia battente ha provocato nella viabilità campestre, ridotta davvero in precarie condizioni anche nelle borgate della vecchia Orientale, a Tasonis e a Monte Cresia dove il Comune è già intervenuto tra il 20 e il 22 gennaio con la rimozione di grosse pietre, ripianando con le ruspe le buche e le voragini create dall’acqua scesa a valle in abbondanza.
Ora si attendono gli interventi di sistemazione vera e propria.