Campagne allagate dopo la pioggia di sabato. Succede anche in diverse parti del territorio comunale di Sinnai, con la pioggia che ha riversato tanta acqua anche fra gli ulivi e sui terreni appena seminati. Non succedeva da tempo con le campagne che si stanno anche ricoprendo di verde. E con la macchia mediterranea che si sta persino riprendendo gli antichi spazi dopo anni di siccità o di piogge davvero scarse.

La natura fa, dunque, il suo corso ma non mancano neppure i danni che la pioggia battente ha provocato nella viabilità campestre, ridotta davvero in precarie condizioni anche nelle borgate della vecchia Orientale, a Tasonis e a Monte Cresia dove il Comune è già intervenuto tra il 20 e il 22 gennaio con la rimozione di grosse pietre, ripianando con le ruspe le buche e le voragini create dall’acqua scesa a valle in abbondanza.

Ora si attendono gli interventi di sistemazione vera e propria.

© Riproduzione riservata