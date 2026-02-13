Se ne parla da anni ma la soluzione non si trova. Lo spazzamento delle strade di Sinnai si fa puntualmente con le auto in sosta con l’operatore costretto a continui zig zag per evitare gli ostacoli e lasciandosi dietro un servizio a metà, con tratti di strada puliti e altri no.

Di questo ha di nuovo parlato in Consiglio comunale l'esponente di "Sinnai libera", Aldo Lobina.

«Basta poco – ha detto Lobina – per rendere libero il passaggio della spazzatrice: istituire nei giorni in calendario il divieto di sosta nelle strade interessate all'intervento, con relativa ordinanza e con l’indicazione della segnaletica stradale. Si fa anche nei paesi vicini. Mi chiedo perché non si faccia a Sinnai».

Ha risposto l’assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas: «Sono d’accordo sulla necessità di garantire un intervento migliore: le strade vanno pulite meglio. La Cosir in merito ci ha presentato un suo progetto che a noi non va bene. Faremo una controproposta sperando che la soluzione venga subito trovata».

In un’altra interrogazione la consigliera di maggioranza Alessandra Moriconi, portando in Consiglio delucidazioni sollecitate dai cittadini, ha parlato della raccolta mensile degli abiti usati e dei tessuti in genere chiedendo se abiti e tessuti devono essere conservati in buste trasparenti, oppure anche opache o in contenitori di cartone. Ha risposto ancora l’assessora Katiuscia Concas. «Tessuti e abiti usati vanno conferiti solo in buste trasparenti sia nella raccolta mensile porta a porta, sia all’ecocentro».

