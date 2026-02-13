I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 48enne residente in paese.

Il provvedimento dispone la misura del divieto di dimora nel comune di Dolianova e il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 1.000 metri, monitorata con braccialetto elettronico.

La decisione scaturisce da una complessa vicenda familiare culminata in un grave episodio avvenuto lo scorso 29 gennaio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in un evidente stato di alterazione, avrebbe aggredito per futili motivi i propri parenti, in particolare due donne ultrasessantenni, minacciandole con un coltello a serramanico.

Le successive indagini hanno fatto emergere un quadro di ripetute vessazioni, minacce e aggressioni precedenti, riconducibili all’ipotesi di reato di atti persecutori.

Elementi che hanno portato all'immediata attivazione del “Codice Rosso” e alla successiva ordinanza rafforzata dai dispositivi elettronici di monitoraggio eseguita nelle scorse ore.

