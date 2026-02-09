Un nuovo pomeriggio all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e del senso civico. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 10, il Parco di Santa Mariedda a Senorbì sarà teatro di una nuova iniziativa di pulizia ambientale promossa dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune di Senorbì, che - in particolare in questa legislatura - si sta dimostrando attento e partecipe nei confronti delle iniziative che puntano alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento è fissato ai piedi del Parco, davanti alla statua di Sant’Isidoro, da dove prenderà il via l’attività di raccolta dei rifiuti, con particolare attenzione alla plastica abbandonata. Un gesto concreto per prendersi cura di uno dei luoghi più frequentati dalla comunità e restituirgli decoro e bellezza.

Plastic Free è un’associazione senza scopo di lucro, attiva su tutto il territorio nazionale, nata con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sui danni causati dall’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. I volontari promuovono uno stile di vita più sostenibile e responsabile anche attraverso campagne di informazione e giornate di pulizia come quella che da alcuni anni viene organizzata nel centro della Trexenta. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: per aderire è sufficiente registrarsi tramite il QR code messo a disposizione dagli organizzatori. Ai partecipanti (l’anno scorso avevano aderito molti giovanissimi) sarà inoltre donata la t-shirt ufficiale in cotone di Plastic Free, fino a esaurimento scorte.

