La biblioteca comunale di Sinnai ha ospitato un nuovo appuntamento di "Incontri di montagna", la rassegna tematica progettata e condotta da Amos Cardia (Sardinia Biking) e Marco Mura (Runner Escursionista).

Al centro della serata il tema dei bivacchi e dei rifugi in Sardegna.

Dopo l'introduzione della serata e la presentazione del tema la parola è andata ad Alessio Saba (Forestas), coordinatore del tavolo tecnico regionale della rete escursionistica della Sardegna, che ha illustrato la normativa e le novità legate al bivacco mobile e fisso e al rifugio escursionistico.

Interessanti contributi sono stati offerti da Gianluca Melis, cicloturista che ha maturato in solitaria tanti bivacchi di emergenza, nonché alcuni programmati, nelle sue escursioni in sella alla mountainbike in diverse zone della Sardegna.

Roberto Fanni, cicloturista di lungo corso ha ulteriormente contribuito ad offrire elementi narrativi al tema del bivacco e della sosta nei rifugi con i suoi racconti legati a viaggi in terra sarda e al di fuori dei confini regionali e nazionali. Interventi utili al dibattito sono giunti anche da Massimo Carboni, guida cicloturistica ed escursionistica, che opera in Sardegna e in altre regioni italiane.

Presente la guida escursionista Sandro Mezzolani (Asso guide) che ha posto domande sullo sviluppo dei rifugi nella nostra regione.

Tanti gli interventi e le domande provenienti dalla platea: tutte occasioni che hanno garantito l'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso della serata.

