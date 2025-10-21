E' stato inaugurato a Sinnai il nuovo campo di tiro a volo ricavato dall'associazione sportiva "Sarrelonga" alla periferia di Sinnai in una vecchia cava in un punto tra l'altro molto panoramico. Un progetto anche di recupero ambientale che ha consentito di creare una struttura sportiva, definita fra le più belle in Sardegna. Il taglio del natsro è stato fatta dalla sindaca Barbara Pusceddu. Il direttore dell'impianto è Sandro Palmas. L'istruttore di tiro è Vittorio Serra.

Il nuovo impianto è stato realizzato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità: sono presenti linee di tiro codificate per i 25 metri (arma corta), nonché per i 50 e 100 metri (carabina), perfettamente in linea con le normative nazionali e internazionali in materia.

