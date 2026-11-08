Il Comune di San Gavino Monreale vuole puntare sulle nuove generazioni e premiare i giovani del paese. Così fino al 23 novembre sarà possibile partecipare al bando per l'assegnazione di 42 borse di studio destinate agli studenti meritevoli residenti nel territorio comunale.

L'iniziativa vuole essere un riconoscimento all’impegno e ai risultati scolastici conseguiti nell'anno scolastico 2025/2026. Possono partecipare gli studenti che hanno conseguito la licenza media e che hanno avuto una votazione finale non inferiore a 8 con la conseguente iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado nell'anno .scolastico 2026/2027.

In questo caso di sono 16 borse di studio: 8 da 400 euro e 8 da 250 euro. Gli altri 26 aiuti per merito sono destinati agli studenti delle altre classi delle superiori con una media dei voti non inferiore a 8 e una promozione senza debiti formativi e l’iscrizione a questo anno scolastico: Ci sono 26 borse di studio: 9 da 500 euro, 9 da 300 e 8 da 150 euro.

Così l’amministrazione punta sui giovani come spiega l’assessore all’istruzione Simone Angei: «Anche quest’anno i giovani sangavinesi potranno contare su un riconoscimento per il loro impegno negli studi. Stiamo lavorando per far in modo che nell’ anno 2027 si possano approvare ancor prima le linee di indirizzo, apportando anche qualche modifica e integrazione alla platea dei potenziali beneficiari».

La richiesta delle borse di studio deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con Spid o carta d’identità elettronica alla sezione “Servizi” del sito istituzionale del Comune.

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