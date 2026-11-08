La compagnia barracellare di Capoterra cresce e rafforza la propria organizzazione. Sei dei suoi componenti hanno ricevuto i nuovi gradi nel corso di una cerimonia alla quale ha preso parte il sindaco Beniamino Garau, che ha voluto sottolineare il percorso di sviluppo compiuto dal corpo e il contributo offerto quotidianamente al territorio.

A ricevere le nuove qualifiche sono stati Norma Cardia, promossa tenente, Gaetano Belgiorno, luogotenente, Emanuele Bianchu, maresciallo, e Francesco Massidda, Luigi Gambula e Paolo Orofino, nominati sergenti.

Un riconoscimento che premia l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati dai barracelli nello svolgimento delle proprie attività, ma che porta con sé anche nuove responsabilità all'interno della Compagnia.

«Un sindaco e un'amministrazione possono credere fortemente in un progetto, sostenerlo e investire nel suo futuro, ma sono sempre gli uomini e le donne, con il loro impegno, a costruire le grandi realtà - spiega Garau -, negli ultimi anni la realtà barracellare è diventata un importante punto di riferimento per Capoterra, affiancando l'amministrazione comunale e la polizia locale nelle attività a tutela del territorio e della comunità. Un servizio svolto con spirito di sacrificio e senso di responsabilità, che rappresenta una risorsa per la sicurezza e la vivibilità del paese».

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