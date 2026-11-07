L'ultimo incidente è di qualche giorno fa. Un'anziana donna è caduta proprio mentre si accingeva a entrare nell'attività commerciale, per fortuna senza grosse conseguenze.

Ma poteva finire peggio. Perché il marciapiede in via Fiume a Quartu nel tratto proprio davanti a un'attività commerciale dove ogni giorno transitano tantissime persone, non solo è dissestato ma la pavimentazione è crollata lasciando il posto a un grande buco. La situazione è stata segnalata alla Polizia locale e al Comune anche dalla proprietà dell’attività.

Purtroppo sono diversi i marciapiedi che in città si trovano in condizioni critiche con le mattonelle traballanti o con la pavimentazione completamente distrutta. È il caso soprattutto di quelli dove le radici degli alberi si sono fatte strada creando pericolosi dislivelli come ad esempio in via Volta, in via Brigata Sassari e in tante altre zone.

Intanto sempre nella zona di via Fiume, all’altezza dell’altro supermercato a Quartello, come richiesto dallo stesso Comitato di residenti, la proprietà dell’ipermercato ha preparato un progetto per la realizzazione di una rotatoria che consentirà l’uscita e l’ingresso più agevole, eliminando così i pericoli e i problemi per la viabilità. Il supermercato si trova in prossimità dei Giardini di via Fiume, frequentati ogni giorno da tantissime persone e la viabilità è molto caotica con pericoli per tutti gli utenti della strada.

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