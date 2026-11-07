Una giornata dedicata allo sport locale e alla valorizzazione del territorio con il progetto ‘Visit San Gavino Monreale’ in cui si darà spazio ai risultati dell’iniziativa del Gal Campidano e alle potenzialità offerte dalla nuova piattaforma turistica comunale.

Così questi due eventi si svolgono oggi sabato 7 a San Gavino e ci sarà la prima edizione del ‘Sanga Sport Day’, promosso dal Comune, che unirà la scoperta degli itinerari alle attività delle società sportive sangavinesi. L’appuntamento è in piazza Marconi per scoprire gli itinerari turistici di corsa con la società ‘Atletica Podistica San Gavino Monreale’ o in mountain bike, con Monreal Bike.

L’itinerario sarà consultabile nella pagina dedicata del sito Visit San Gavino Monreale, dove sarà possibile prenotare gratuitamente. Nel pomeriggio via Roma e le piazze Marconi, Resistenza e Mercato ospiteranno le attività delle società sportive locali: basket, pallavolo, calcio, yoga e tante altre discipline.

«Alle 18.30, in Piazza Marconi ci sarà la cerimonia conclusiva con la premiazione degli atleti sangavinesi che hanno dato lustro alla comunità, a cura della Consulta comunale socio-ricreativa e sport, e la consegna dei riconoscimenti alle associazioni sportive locali». È in prima linea Simone Angei, assessore allo sport e allo sviluppo economico: «Occorre mettere a sistema l’offerta culturale, sportiva e produttiva del nostro territorio. Abbiamo pensato che l’iniziativa che celebra il mondo sportivo potesse essere un buon veicolo di quest’idea, consentendo anche alle società sportive di apprezzarne le ricadute pratiche. Aspettiamo tutti per la prova del percorso e lungo la via Roma, con le attività delle società sportive».

L’associazione turistica Pro Loco supporterà il Comune nell’organizzazione, garantendo accoglienza, ristoro e animazione per tutti, e curerà i rinfreschi al termine del percorso e della cerimonia conclusiva.

© Riproduzione riservata