Diffida del sindaco di Burcei a Enel Distribuzione per i continui disservizi legati alle interruzioni dell’energia elettrica. Pesantissimi i disagi in paese, rimasto anche ieri senza corrente per alcune ore durante la mattinata.

Immediate le proteste degli utenti, poi la presa di posizione del Comune. «A Burcei – ha detto il sindaco Marcello Malloru - non sono più tollerabili i continui disservizi di Enel con la corrente che va e viene senza preavviso, il riscaldamento che manca, le caldaie spente a intermittenza, famiglie in casa al freddo, soprattutto nel fine settimana, bambini, anziani e malati in difficoltà, apparecchiature danneggiate, con i costi sulle spalle dei cittadini. Una situazione diventata semplicemente insostenibile. Chiediamo il ripristino immediato di una fornitura stabile della corrente con un intervento tecnico urgente e risolutivo sulla rete elettrica di Burcei. Chiediamo anche gli indennizzi per gli utenti danneggiati. I cittadini di Burcei hanno diritto a un servizio essenziale, continuo e sicuro. Il Comune non starà a guardare. Continueremo a tutelare la nostra comunità in ogni sede».

Un problema che va avanti da alcuni anni con danni. Anche in passato non sono mancate le pressioni sull’azienda, ma non hanno portato risultati concreti. «La corrente manca senza alcun preavviso. Con i danni spesso pesanti». dice un utente. «È successo anche oggi con diverse attività rimaste ferme per quattro ore. Impossibile continuare con questa situazione», ha aggiunto un altro.

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