Degustazioni, musica e animazione per bambini. È tutto pronto nel paese del Parteolla per la quarta edizione della Sagra del Vino Novello organizzata dall’associazione di volontariato “Parteolla Soccorso” con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è per sabato 14 novembre in piazza Europa. La rassegna prenderà il via alle 11.30 con l’apertura degli stand espositivi. In vetrina le migliori produzioni enogastronomiche del territorio e le creazioni dei maestri artigiani. Nel pomeriggio, dalle 14.30, le attività per bambini e adulti a cura dall’associazione “Asd Multisport Crossplay”.

Alle 18 l’esibizione del coro polifonico “Serpeddì” di Sinnai. Alle 19, l’esibizione delle allieve di ginnastica ritmica e danze accademiche dell’associazione “Galaxy Dance Academy Dolianova”. Chiusura alle 20 con lo spettacolo musicale del gruppo “Jodel Sardinia Band”.

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