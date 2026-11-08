I ricordi personali diventano memoria collettiva, riportando alla luce storie e ricordi della Sardegna del Secondo Dopoguerra. È il filo conduttore di “Raccontando d’amore. Cronache della Sardegna del Secondo Dopoguerra – Volume 5”, il libro curato da Rachele Casu, protagonista ieri pomeriggio di un incontro al Monte Granatico di Guamaggiore, seguito da un pubblico numeroso.

La presentazione è stata l’occasione per ripercorrere, attraverso testimonianze e vicende familiari, un periodo complesso della storia dell’Isola, segnato dalle ferite lasciate dal conflitto, dalle difficoltà economiche e dalla faticosa ricostruzione. A dialogare con l’autrice è stata Anna Paola Contini, accompagnando il pubblico tra racconti di vita quotidiana, sacrifici e speranze di una generazione che ha dovuto fare i conti con le conseguenze della guerra.

Tra le testimonianze raccolte nel volume anche quella di Venigia Pusceddu, che ricorda quanto il conflitto abbia inciso sulla propria adolescenza e sulla vita della comunità. «La guerra mi ha tolto la spensieratezza dell’adolescenza, la leggerezza degli anni che avrebbero dovuto essere i più belli». Una giovinezza segnata dalle privazioni, ma anche una storia che, nonostante le difficoltà, ha trovato a Guamaggiore il proprio lieto fine.

L’incontro, caratterizzato da una significativa presenza di lettori e cittadini, ha confermato l’interesse per un progetto editoriale che restituisce spazio alle memorie individuali, trasformandole in testimonianze preziose per le nuove generazioni. Un modo per riscoprire il passato del territorio dando voce alle persone che lo hanno vissuto. Prosegue con successo la nuova stagione letteraria di Guamaggiore, inaugurata nei giorni scorsi con un ospite d’eccezione: lo scrittore Piergiorgio Pulixi, tra i nomi più conosciuti della narrativa noir italiana, che ha presentato il suo nuovo romanzo “Il fattore Gatto”.

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