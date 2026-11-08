Concluso il recupero della casa cantoniera di Bocci Ois, il Comune di Mandas si prepara a individuare chi dovrà occuparsi della struttura. Il prossimo passaggio sarà una procedura pubblica per selezionare il futuro gestore. «Presto pubblicheremo il bando», anticipa il sindaco Umberto Oppus. Il Comune vuole così passare dalla fase del recupero a quella della concreta fruizione dell'immobile, situato in uno degli angoli più suggestivi del territorio. Prima di avviare la procedura, l'amministrazione cittadina dovrà completare l'arredamento degli ambienti e predisporre i servizi accessori necessari all'apertura. Il progetto prevede una funzione di accoglienza per i viaggiatori e per quanti scelgono di scoprire il territorio attraverso gli itinerari su rotaia.

La prospettiva arriva dopo il completamento degli interventi di recupero dell'edificio, gravemente danneggiato da un incendio divampato nelle campagne più di cinque anni fa. Le fiamme avevano raggiunto anche la ferrovia, compromettendo seriamente la cantoniera e mettendo a rischio il progetto di riqualificazione. Nei giorni scorsi Rete ferroviaria italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha riconsegnato le chiavi dell'immobile all'Arst, proprietaria della rete ferroviaria. Si è così conclusa la fase dei lavori, aprendo la strada al passaggio successivo: la concessione al Comune di Mandas.

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