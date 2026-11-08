Dopo i lavori per il potenziamento della rete elettrica e la posa della fibra ottica, Pula si prepara a restituire decoro e sicurezza alla viabilità urbana. Sono in fase di completamento gli interventi di ripristino del manto stradale nelle zone interessate dai cantieri, mentre l'amministrazione comunale sta programmando un nuovo lotto di asfaltature da 400 mila euro.

Tra le opere appena concluse figurano la realizzazione della cabina primaria Enel in località Sa Perda Pertunda e la posa dei nuovi cavidotti, interventi che puntano a migliorare la stabilità della rete elettrica e a ridurre i disagi provocati dai frequenti blackout. Si avvia alla conclusione anche il progetto per la nuova rete in fibra ottica: complessivamente sono stati posati quasi 53 chilometri di infrastruttura, tra mini-trincee e scavi tradizionali, con la possibilità per 2.350 civici di accedere a connessioni ad alta velocità. Prevista a breve anche la riasfaltatura dell'intera sezione della strada che conduce all'azienda Farina, nel tratto interessato dai lavori.

Parallelamente, gli uffici comunali stanno censendo i vecchi tagli stradali effettuati da Enel e Abbanoa e mai ripristinati, per sollecitare le società a intervenire nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate. Per le situazioni in cui le pavimentazioni si sono deteriorate nel tempo, sarà invece il Comune a provvedere direttamente, utilizzando risorse del proprio bilancio.

Proseguono inoltre la manutenzione dei sampietrini in diverse strade del centro storico e il completamento del primo lotto di asfaltature, al quale seguiranno il sollevamento dei tombini e il rifacimento della segnaletica. È già in fase di pianificazione il secondo lotto di interventi, per il quale sono stati stanziati 400 mila euro.

«Sappiamo bene che la concomitanza di questi cantieri ha creato disagi alla circolazione e alla quotidianità dei cittadini, e ce ne scusiamo», dichiara il sindaco Walter Cabasino. «Erano tuttavia interventi strutturali imprescindibili: da un lato per mettere fine ai fastidiosi blackout elettrici, dall'altro per dotare le nostre famiglie e le nostre attività produttive di una velocità di connessione al passo con i tempi».

L'assessora ai Lavori pubblici Elisabetta Loi sottolinea la necessità di attendere la conclusione degli interventi sulle reti prima di procedere con le nuove pavimentazioni, evitando così di danneggiare gli asfalti appena posati. «Ora entriamo nella fase conclusiva della riqualificazione, che restituirà a Pula strade più sicure e decorose e infrastrutture all'avanguardia», conclude.

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