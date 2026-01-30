Convocata dal presidente Aldo Lobina, si riunirà il 2 febbraio alle ore 16 nell'aula consiliare del Comune di Sinnai la prima Commissione consiliare permanente.

All'ordine del giorno un unico punto: l’audizione del responsabile politico della comunicazione istituzionale.

La Commissisone, che si occupa del Controllo strategico dell’attività del Comune, è composta da Lobina, dal vice presidente Ruben Tremulo e dai consiglieri Giorgia Mallocci, Maria Giacinta Porceddu e Roberto Loi.

Invitati a partecipare la sindaca Barbara Pusceddu, il presidente del Consiglio Massimo Mallocci, i capigruppo consiliari.

Il presidente Lobina in un comunicato scrive che «c’è stata la richiesta dei consiglieri di minoranza di una audizione dei responsabili, politico e gestionale della comunicazione, per far chiarezza sull'uso del sito comunale».

Raffaele Serreli

