Subito il servizio di scuolabus per i bambini e i ragazzi di Solanas e per quelli residenti a San Gregorio, San Paolo e Tasonis. I primi frequentano a Villasimius. I secondi, negli asili e nelle scuole di Sinnai. Tutte le località fanno parte del Comune di Sinnai. Il primo avviso del Comune è relativo alla settimana dal 15 al 19 settembre con le indicazioni degli orari di partenza e di arrivo e le relative fermate. Seguirà successivo avviso aggiornato con orari e fermate, in vigore dal 22 settembre.

Il servizio sarà garantito con due differenti linee: la numero 1 - Linea San Paolo/Tasonis – Sinnai A/R; la numero 2 , linea Solanas – Villasimius A/R

La linea numero 1 prevede la partenza con fermata al Villaggio delle Mimose che si fermerà alle 7,30 a Tasonis nella via Walderode intersezione via dei Nuraghi; alle ore 7.31 a Tasonis per la seconda fermata via Walderode intersezione via Spicer. Arriverà a Sinnai alle 7,45, toccando poi i plessi scolastici cittadini. Ritorno a fine lezioni.

Nella linea Solanas-Villasimius la partenza è prevista da Solanas alle 7,30, con l’arrivo alle 8 nella scuola di via Da Vinci a Solanas. Il ritorno, ovviamente, è previsto per la fine delle lezioni. Interessati i bambini dell’Infanzia e i ragazzi delle elementari e Medie.

