Via libera alle opere di urbanizzazione della lottizzazione Mulvoni: gli interventi tanto aspettati dai residenti della zona partiranno agli inizi del prossimo anno. L’attesa è davvero finita, dopo la firma sulla determina di assegnazione dell’appalto all’impresa che si è aggiudicata la gara, i lavori finanziati per 900mila euro dalla Regione e 155mila euro dal Comune potranno finalmente cominciare. Gli interventi prevedono il totale rifacimento degli asfalti di tutte le strade del quartiere; la rimozione dei vecchi marciapiedi per far spazio a quelli nuovi utilizzando materiali drenanti; e la gestione delle acque meteoriche, storico problema della lottizzazione.

Per il sindaco, Walter Cabasino, il via libera ai lavori segna un momento importante per gli abitanti del quartiere sorto a metà degli anni Ottanta: «Il nostro obiettivo continua a essere quello di promuovere una città più sostenibile, vivibile e inclusiva, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale e sociale anche attraverso le scelte architettoniche. Vogliamo essere capaci di generare e restituire alla comunità di Pula, ma non solo, nuovi spazi di relazione inclusivi e che promuovano la socialità».

Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un ampio spazio, si parla di circa 12mila metri quadri, e punta a trasformare uno spazio pubblico attualmente poco valorizzato in un luogo di incontro, dove praticare sport o godere della natura. Ma ciò che interessa di più a residenti e amministrazione comunale è la riqualificazione della rete stradale del quartiere con il completo rifacimento degli spazi pedonali che attualmente versano in uno stato di forte degrado. Particolarmente importante per la sicurezza del quartiere sarà l’intervento per il controllo e la regimentazione delle acque piovane attraverso la realizzazione dell’impianto di raccolta e deflusso che non era mai stato previsto. «Rifaremo strade, marciapiedi e finalmente doteremo il quartiere del sistema di smaltimento delle acque meteoriche», spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, «uno dei punti più importanti di questo progetto di rigenerazione urbana sarà la realizzazione di un’area sportiva ideata anche per le persone con disabilità motorie attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili e la promozione di uno stile di vita attivo. Fondamentale, inoltre, sarà l’eliminazione di qualsiasi barriera architettonica per consentire l’utilizzo delle attrezzature sportive e gli elementi di arredo urbano accessibili a tutti gli utenti indipendentemente dalle proprie condizioni motorie».

