Settimana di Natale, arriva il maltempo: attesi vento, pioggia e anche neveSull’Italia un vortice alimentato dalle correnti fredde orientali
Settimana di Natale all’insegna del maltempo sull’Italia, dove è in arrivo un vortice alimentato da correnti più fredde orientali.
Gli effetti di questo peggioramento meteo si avranno già fra oggi e domani con precipitazioni attese anche sulla Sardegna.
Fino a venerdì 26, spiegano gli esperti, l’area del Mediterraneo centro-occidentale resterà intrappolata in un’area di bassa pressione, con venti anche sostenuti dai quadranti orientali.
Sarà invece un bianchissimo Natale in tutte le aree sopra i 1000-1200 metri, dove gli accumuli supereranno facilmente anche i 150 centimetri.
Temperature in calo.
(Unioneonline)