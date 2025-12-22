Dopo alcune edizioni all’interno del Parco artistico “Gianni Argiolas”, la tradizionale gara podistica di inizio anno tornerà nel centro urbano con un circuito di circa un chilometro che si snoderà nelle vie intorno alle piazze Europa e Brigata Sassari. Previste anche una corsa di 50 metri, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, per i bambini di età inferiore ai 6 anni e una gara per amatori di un solo chilometro.

Alla “Coppa Epifania - 32° memorial Ennio Podda”, organizzata dal G.S. Atletica Dolianova in collaborazione con la Fidal, parteciperanno atleti provenienti da tutta la Sardegna. Potranno iscriversi atleti ed atlete delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior e master. Il ritrovo è fissato per le 9.00 in Piazza Europa.

Le iscrizioni per i tesserati Fidal dovranno essere presentate online sul portale tessonline.fidal.it entro le 21.00 del 4 gennaio. Stessa scadenza per i tesserati Runcard che dovranno però presentare le istanze all’indirizzo mail direttivoatleticadolianova@gmail.com.

