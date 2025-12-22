Ha minacciato di morte il padre, al termine di una lite, brandendo un coltello: è accaduto nella serata di ieri a Sinnai, con l’autore del gesto, un 22enne disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, fermato dai carabinieri.

I militari sono intervenuti su chiamata dei genitori del giovane al 112: al loro arrivo il ragazzoe ha opposto resistenza, divincolandosi nel tentativo di non essere fermato.

L’intervento si è concluso senza feriti, con il 22enne arrestato per i reati di minaccia, maltrattamenti contro familiari e conviventi e resistenza a pubblico ufficiale.

Contestualmente è stato attivato il protocollo “Codice Rosso”, a tutela delle vittime.

Ricostruita la vicenda, il giovane è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, portato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

