Nuovi attraversamenti rialzati a Quartu. Domani inizieranno i lavori con l’obiettivo di garantire più sicurezza lungo la via Fiume.

Uno sarà ubicato nei pressi dell’incrocio con via Generale dalla Chiesa; l’altro più vicino alla rotonda del Margine Rosso, poco più avanti del parco di Quartello. Entrambi saranno importanti per evitare che auto, moto e altri veicoli possano prendere velocità nel lungo rettilineo che conduce nel centro città.

Ulteriori interventi analoghi saranno realizzati in altre zone della città dove sono state constatate situazioni di pericolo.

«Come Amministrazione stiamo dedicando un’attenzione crescente alla mobilità dolce, mettendo al centro le persone che si muovono a piedi e in modo sostenibile. Gli attraversamenti rialzati rendono più visibili e protetti i punti di attraversamento e favoriscono una naturale moderazione della velocità dei veicoli», spiega l’Assessora comunale a Mobilità e Trasporti Elisabetta Atzori. «Questo intervento su via Fiume non sarà isolato: presto interverremo nel viale Colombo e in via Marconi».

