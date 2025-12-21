Dai social alla piazza, le lamentele dei cittadini di Monserrato per il dissesto stradale continuano ad aumentare e si tradurranno in un pacifico sit-in di protesta di fronte al Municipio. Lunedì 29 alle 18.30, in concomitanza con il consiglio comunale, le persone si ritroveranno in piazza Maria Vergine per dire basta a buche e auto rovinate, rivendicando il diritto ad avere strade dignitose e sicure.

Da tempo gli asfalti delle vie principali (e non solo) versano in condizioni critiche. Non solo l’ormai nota via Cesare Cabras – dove il Comune ha istituito il limite di 20 chilometri all’ora data la pericolosità delle voragini – ma anche via Riu Mortu, via Porto Botte, via Caracalla, via Decio Mure e tante altre.

L'idea di una manifestazione è venuta agli amministratori del gruppo Facebook “La Voce di Monserrato”, dove ogni giorno i monserratini caricano le foto dei fossi per denunciarne la pericolosità. L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’associazione culturale Obiettivo Communitas.

«Sarà una protesta apartitica», spiega Cristiano Meloni, uno degli amministratori del gruppo social. «Non ci interessa la presenza dei consiglieri di minoranza perché in questo momento non rappresentano la cittadinanza: nessuno ha mai preso un’iniziativa seria per la situazione delle strade».

