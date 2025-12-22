Anche quest'anno l’Unione dei Comuni della Trexenta finanzierà il progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2026" , a cui parteciperanno diciotto giovani tra i 18 e i 25 anni residenti nei paesi che fanno parte dell’ente intercomunale del territorio della Trexenta.

L'obiettivo di Promemoria Auschwitz è quello di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. L’Unione della Trexenta, presieduta dal sindaco di Siurgus Donigala Antonello Perra, finanziando l’importante iniziativa vuole promuovere la cittadinanza attiva e la consapevolezza contro ogni discriminazione, collegando il passato alle sfide del presente e formando giovani responsabili e informati. Ci sarà una selezione attraverso un colloquio conoscitivo-motivazionale con i tutor, i ragazzi che avranno superato la selezione dovranno partecipare a quattro formazioni pre-viaggio.

L’esperienza rivolta ai ragazzi prevede un viaggio di memoria di sei giorni a Cracovia, per visitare gli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau, lo storico quartiere ebraico Kazimierz, l’ex ghetto nazista della città e il Museo “Fabbrica di Oskar Schindler”. L’iniziativa contempla anche uno spettacolo teatrale, ulteriori attività di gruppo e momenti collettivi di riflessione.

