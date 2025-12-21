In occasione della cerimonia di inaugurazione del Museo regionale delle auto d’epoca e storiche di Mandas è stato possibile ammirare la Giulia Alfa Romeo in dotazione alcuni decenni fa ai carabinieri. L’apertura del museo si è tenuta nell’ambito della tappa conclusiva della dodicesima edizione di Saboris Antigus, il circuito che celebra le eccellenze enogastronomiche e artigianali della Sardegna.

La mitica Giulia dei carabinieri, nota come la leggendaria “Gazzella” degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, è un’icona delle forze dell’ordine italiane capace di lasciare il segno nell’immaginario collettivo per le sue eccezionali prestazioni che rispondevano alle esigenze di inseguimento e pattugliamento.

«Per l’esposizione della storica Alfa Romeo è doveroso ringraziare l’Arma dei Carabinieri e in modo particolare il generale Francesco Rizzo, comandante della Legione Sardegna, il generale Luigi Grasso, comandante provinciale, il capitano Luca Delle Vedove della Compagnia di Dolianova e il nostro maresciallo Francesco Costante», ha detto il sindaco Umberto Oppus, dopo il simbolico taglio del nastro.

L’edizione 2025 di Saboris Antigus si chiude stasera, domenica 21 dicembre, con uno spettacolo musicale e i fuochi d’artificio.

