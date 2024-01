Reso noto il programma del carnevale settimese che si svolgerà sabato sera. Si partirà da Casa Dessì con cortei di maschere che attraverseranno numerose strade dell'abitato: via Gramsci, via della Libertà , via Vivaldi, via Verdi, via Borsellino, via Leonardo Da Vinci, via Democrito, via Roma, via Rossini, via Santa Lucia , via San Salvatore, viaTagliamento, via Gorizia, via Redipuglia, via Roma, via Attilio Deiana, via Cuccuru Nuraxi, piazza Giovanni XXIII , via Aldo Moro, via Garibaldi , via Stazione , via Gramsci e ritorno alla Casa Dessy. Prevista anche la zeppolata.

Il carnevale è organizzato dal Comune con la collaborazione della Pro Loco.

