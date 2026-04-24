Modifica al traffico in alcune strade di Sinnai oggi in occasione del pellegrinaggio a Bonaria. Prevista l’interruzione della circolazione veicolare della via Roma tratto compreso tra la via Napoli e la via Ariosto; l’Interruzione della circolazione stradale limitatamente al passaggio del corteo religioso nel seguente itinerario: Piazza Chiesa Santa Barbara, via Roma fino alla rotonda con la via Piroddi.

Programmata anche l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, nella via Roma, tratto compreso tra la via E. D’Arborea e il civico n. 58 dalle 21 di oggi fino alle ore 3 della notte. E' anche fatto obbligo diriservare gli stalli di sosta, nella via Roma, tratto compreso tra la via Colletta e via Ariosto e alle persone con disabilità con validità temporale 21 di oggi fino alle ore 1,30 della notte.

Obbligo anche a riservare gli stalli di sosta, nella via Colletta, tratto compreso tra la via Roma e via Diaz ai sacerdoti che presenzieranno alla funzione religiosa con validità temporaledalle 21 di oggi all'1,30.

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