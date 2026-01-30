Il Consiglio comunale di Sinnai è stato convocato per il 10 febbraio alle 17.

All'ordine del giorno le Interrogazioni; il Regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana: analisi delle criticità attuali e indirizzi per modifiche urgenti; il Regolamento per la disciplina del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (Tarip): valutazione dell’impianto applicativo e modifiche urgenti.

E, ancora, il Monito del Presidente del Consiglio in ordine all’insediamento della Consulta per le pari opportunità: violazione dei termini regolamentari e sollecito alla prima convocazione; gli Indirizzi per la modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale: definizione delle priorità di aggiornamento normativo dell’assemblea; la Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028- Applicazione avanzo di amministrazione vincolato e la Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Della Tarip si è parlato martedì scorso durante una assemblea pubblica convocata dai consiglieri di minoranza che avevano chiesto anche la convocazione del Consiglio.

