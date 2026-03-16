Il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, è stato nominato responsabile della fase costituente di Futuro Nazionale Sardegna. Ad annunciarlo è Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del movimento: la decisione è arrivata «su indicazione del presidente Roberto Vannacci». «Insieme daremo vita a una destra forte e coraggiosa – spiega Simoni – mettendo al centro quei valori che da sempre contraddistinguono quest’area politica».

Come ricorda lo stesso Vannacci, «Dessì è stato il primo con il quale ho presentato il mio libro Il mondo al contrario. Era l’agosto del 2023 e da allora è nato un rapporto forte e sincero, sia politico sia umano. Proprio questo mi porta oggi a ritenere che sia la persona giusta per ridare vita e coerenza alla destra in Sardegna. A distanza di quasi tre anni sono felice di affidargli le redini del partito nella fase costituente, certo che saprà rappresentare al meglio le mie idee e le mie battaglie. A lui auguro fin da ora buon lavoro». «Con la nomina di Dessì – aggiunge Vannacci – prosegue il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, parallelamente alla campagna di adesioni che sta dando risultati straordinari».

«La decisione di aderire a Futuro Nazionale – conclude Gianluca Dessì – va oltre l’amicizia personale con il generale Vannacci. Condivido infatti un progetto politico che ritengo molto interessante, perché rimette al centro del dibattito l’interesse nazionale e quello delle regioni, troppo spesso penalizzati da direttive e scelte europee che non contribuiscono al miglioramento della vita degli italiani».

(Unioneonline/v.f.)

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