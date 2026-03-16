Ancora disagi a Quartu sul fronte dell’acqua. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per effettuare delle verifiche sulla rete e individuare una perdita che non emerge in superficie, ma che sta condizionando la pressione nelle condotte.

Le operazioni vengono effettuate con particolari apparecchiature, i geofoni, che rilevano le dispersioni tramite impulsi sonori lungo le condotte. Appena individuato l’esatto punto di rottura, si procederà immediatamente con la riparazione.

Sono previsti in giornata cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nella zona di via Marconi in direzione cimitero. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

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