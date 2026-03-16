Il Consiglio comunale ha approvato la modifica al Documento unico di programmazione (DUP) e la relativa variazione al bilancio, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di minoranza. Un passaggio amministrativo che consente ora all’amministrazione di accelerare sull’avvio di una serie di interventi finanziati con fondi regionali.

A partire da lunedì gli uffici comunali saranno impegnati nelle procedure per l’appalto delle opere, alcune delle quali considerate prioritarie per il territorio. Tra queste spicca l’intervento da un milione di euro per la sistemazione e l’ampliamento della cittadella dello sport, a cui si aggiungono ulteriori 190 mila euro già presenti in bilancio. Il progetto definitivo dovrebbe essere approvato già la prossima settimana. Previsto anche un intervento urgente sulla chiesa parrocchiale, finanziato con 150 mila euro e in attesa delle indagini geologiche preliminari. Importante anche il piano di riqualificazione del Palazzo municipale, della vecchia palestra e degli spazi retrostanti, per un importo complessivo di 790 mila euro.

Tra gli altri interventi programmati figurano la sistemazione del Palazzo Gessa Santa Cruz (200 mila euro) e il recupero della casa Giovanni Crabu, dove con 300 mila euro saranno realizzati appartamenti domotici. Risorse anche per la casa di riposo, con 384 mila euro destinati alla realizzazione di 16 mini alloggi. Sul fronte della viabilità è previsto l’intervento per la rotatoria di Largo Lawrence, finanziato con 350 mila euro e attualmente in fase di adeguamento progettuale alle prescrizioni dell’Anas. Tra i progetti più rilevanti anche la realizzazione del centro intermodale e la sistemazione della stazione ferroviaria, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. Si tratta solo di una parte degli interventi previsti: nei prossimi giorni l’amministrazione annuncerà ulteriori progetti già finanziati e pronti a partire.

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