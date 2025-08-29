Ha chiuso oggi l’Info Point di Solanas aperto all'inizio dell'estate per vebnire incontro alla richeista dei turisti. Oggi come da programma, la chiusura.

A partire dal primo settembre, gli utenti  per informazioni relative alla promozione culturale e turistica, potranno contattare l’Ufficio Promozione Culturale e Turistica ai seguenti allo 070 7690527, o attraverso la e-mail " promozione@comune.sinnai.ca.it".

