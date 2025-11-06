Celebrata oggi a Sinnai la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate” con la commemorazione dei suoi Caduti in guerra.

Si è iniziato con la celebrazione di una Messa e si è proseguito al Parco delle Rimembranze con la cerimonia dell'Alzabandiera, la preghiera per i Caduti, la deposizione di una corona d’alloro, l'intervento della sindaca Barbara Pusceddu e la visita al Monumento alla presenza di una scolaresca, di autorità militari e civili e della banda della Brigata Sassari.

Successivamente il Comitato d’Onore, la Sindaca e le Autorità Militari si sono trasferiti nella “Piazza Milite Ignoto” per la deposizione di un'altra corona d’alloro.

