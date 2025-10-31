Sinnai, cane azzanna un passante: affidato in custodia alla proprietariaProvvedimento della polizia locale dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi: non era la prima volta
Un cane di razza meticcia che l'altro giorno ha morsicato un pedone nell'abitato di Sinnai è stato posto sotto sequestro con affidamento in custodia alla sua proprietaria.
Non è la prima volta che succede. Il meticcio, registrato all’anagrafe canina e dotato di microchip, era tenuto al guinzaglio dalla proprietaria quando ha improvvisamente morsicato un passante. Immediato è stato l’intervento della Polizia locale che ha effettuato i necessari accertamenti.
È seguita un’ordinanza municipale che ha disposto a termine di legge l'osservazione sanitaria dell’animale secondo le vigenti disposizioni.
Il cane “morsicatore” è stato così affidato in custodia alla proprietaria
nella propria abitazione, in osservazione sino al 7 novembre.
