Un cane di razza meticcia che l'altro giorno ha morsicato un pedone nell'abitato di Sinnai è stato posto sotto sequestro con affidamento in custodia alla sua proprietaria.

Non è la prima volta che succede. Il meticcio, registrato all’anagrafe canina e dotato di microchip, era tenuto al guinzaglio dalla proprietaria quando ha improvvisamente morsicato un passante. Immediato è stato l’intervento della Polizia locale che ha effettuato i necessari accertamenti.

È seguita un’ordinanza municipale che ha disposto a termine di legge l'osservazione sanitaria dell’animale secondo le vigenti disposizioni.

Il cane “morsicatore” è stato così affidato in custodia alla proprietaria

nella propria abitazione, in osservazione sino al 7 novembre.

