Il livello dell'invaso idrico di Corongiu, in territorio di Sinnai, si è notevolmente abbassato, tanto che quello principale raccoglie appena 203mila metri cubi d'acqua (il 20 per cento della sua capienza).

L'acqua di Corongiu che un tempo alimentava Cagliari e dintorni, oggi garantisce l'acqua solo a Burcei attraverso una vecchia condotta sulla montagna. La situazione è continuamente monitorata da Abbanoa che gestisce gli impianti. La diga bassa è invece vuota, con una vasta pozzanghera su un lato. Una piccolissima riserva per una eventuale emergenza.

Era da tempo che non succedeva. Si tratta comunque di piccoli invasi che come dice Abbanoa potrebbero riempirsi in poco tempo in caso di piogge abbondanti. L'attuale portata della prima diga è sufficiente per garantire l'acqua a Burcei ancora per alcuni mesi.

