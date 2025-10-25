Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna ieri pomeriggio nelle campagne di Solanas, nel territorio di Sinnai, per soccorrere un’escursionista rimasta ferita durante una passeggiata.

La donna, 54 anni, di nazionalità tedesca, si trovava insieme a un gruppo di amici quando, a causa di una caduta, ha riportato un infortunio a una gamba che le ha impedito di proseguire il cammino.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino, tramite il 118. Sul posto sono intervenuti sette tecnici della stazione di Cagliari, che hanno raggiunto la donna, l’hanno immobilizzata e posizionata su una barella.

Sinnai, l'intervento del soccorso alpino

Con la tecnica della portantina, l’escursionista è stata trasportata fino al punto in cui l’attendeva un’ambulanza dell’associazione Volontari Soccorso Villasimius – Costa Sud Est, che l’ha accompagnata in ospedale per le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle 15.00, senza ulteriori complicazioni.

