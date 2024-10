Riprendono a Sinnai, Maracalagonis e Burcei le attività dell' "Area Invecchiamento attivo di anziani e disabili", dedicate alle persone over 60. Il progetto avviato la scorsa primavera, coinvolge le Scuole e le organizzazioni del terzo settore che hanno aderito al percorso pubblico avviato in coerenza con gli indirizzi adottati dai tre Comuni che fanno parte della Fondazione Polisolidale con sede a Sinnai.

La Fondazione (collaborazione con l’UTES – Università della Terza età si Sinnai, l’Associazione "Il mio amico Charlie", con gli Istituti Scolastici dei tre Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei del Consorzio Progetto sociale - Coop. sociale incaricata Impara con Noi), ha definito un percorso di co-progettazione e co-programmazione sull’azione progettuale denominata "Promuovere la salute per vivere a lungo, invecchiamento attivo nei comuni di Sinnai Maracalagonis e Burcei”.

Il progetto prevede: cicli di brevi incontri e seminari interattivi, attività nella natura e soggiorni residenziali, attività di prevenzione al decadimento cognitivo anche attraverso la pet therapy, laboratori socializzanti attraverso l’apprendimento intergenerazionale, aperitivi letterari e culturali, ginnastica dolce e interventi domiciliari e di prossimità.

Dal mese di giugno sono stati avviati i cicli di seminari con lo scopo di dare alla popolazione maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto a cosa significhi “invecchiamento attivo”, l’importanza della nutrizione e dello sport, gli aspetti emotivi ed affettivi nell’età che avanza.

«Ora – dice Antonello Caria, direttore generale della Fondazione Polisolidale – tra ottobre, novembre, dicembre, inizieranno le attività di prevenzione al decadimento cognitivo attraverso sessioni di Life Skills training (8 incontri), finalizzati a promuovere e migliorare le skills (abilità) fondamentali all’adattamento ai cambiamenti inevitabili, correlati all’avanzamento dell’età.Congiuntamente a tali sessioni, è in fase di avvio il training di potenziamento metacognitivo (n.8 incontri), finalizzato a limitare l’alterazione di specifiche abilità intellettive in adulti e anziani».

La stretta collaborazione con l’UTES ha permesso l’avvio del laboratorio di ginnastica dolce all’interno delle due comunità alloggio, Casa Farci e Puggioni, a far data dal 29.08.24 e fino a tutto il mese di ottobre. L’attività in questione è svolta da professionista laureata in scienze motorie e con ampia esperienza sul campo, il martedì presso la comunità alloggio Casa Farci a Maracalagonis e il giovedì presso la Comunità Alloggio Fratelli Puggioni a Sinnai.

Mentre, dalla collaborazione con le scuole dei tre Comuni, l’UTES, l’associazione il mio amico Charly, le Comunità alloggio ed i centri di aggregazione anziani, fino al mese di dicembre 2024, verranno attivati i laboratori intergenerazionali di pittura, cucina, creazione cestini, giardinaggio e le sessioni di PET therapy.

I laboratori creativi verranno tenuti da insegnanti qualificati associali all’UTES e con la collaborazione degli Istituti Scolastici. Pertanto gli ospiti della comunità alloggio si metteranno in gioco con gli alunni dell’ICS, favorendone l’incontro. Alcuni laboratori verranno svolti all’interno delle due Comunità alloggio, favorendo l’incontro degli ospiti della stessa, con i bambini e giovani frequentanti l’ICS. Mentre, altri laboratori, verranno svolti all’interno dell’ICS con la partecipazione di un gruppo di anziani facenti capo alla realtà associativa UTES.

«L’obiettivo del progetto- aggiunge Antonello Caria- è quello di favorire uno scambio tra generazioni, in cui i bambini potranno insegnare agli anziani ad osservare il mondo con occhi diversi e gli anziani, invece, potranno trasmettere aspetti importanti del patrimonio storico, culturale e valoriale. I benefici dell’apprendimento intergenerazionale potranno essere tanti, tra i quali la valorizzazione della figura dei nonni, la costruzione di solidarietà tra generazioni ed una maggiore coesione sociale. È in programmazione una gita residenziale da svolgere entro novembre 2024».

