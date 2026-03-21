Al Comune di Sinnai è in pubblicazione l’elenco degli ammessi e degli esclusi per l’assegnazione del Buoni libro per l’anno scolastico 2025/2026. Al termine dell’intero iter burocratico portato avanti dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, sono risultate ammesse 282 domande.

A trarne beneficio le famiglie con reddito ISEE non superiore a 20mila euro. Assegnati contributi che variano da un massimo di 360 euro ad un minimo di poche decine di euro. La somme più frequenti vanno tra i 340 e i 200 euro.

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