Domani, 26 aprile, alle 17,30 Il MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai- presenta l’appuntamento “Mi fai stare bene”, un percorso di welfare culturale che negli ultimi mesi ha coinvolto la comunità in un’esperienza condivisa di benessere psicofisico attraverso l’arte come esito di un processo partecipativo fondato sull’ascolto, sulla relazione e sulla costruzione di legami.

Il progetto si è sviluppato come un intreccio di esperienze individuali e collettive, unite da un filo rosso che, nel tempo, si è trasformato in relazione concreta tra le persone coinvolte. Un filo fatto di narrazioni, emozioni e condivisione, che trova oggi una sua forma visibile all’interno dello spazio museale. A guidarlo, un team di professioniste e professionisti del museo, coadiuvati da una psicoterapeuta, da un’esperta in scrittura creativa e da un fotografo.

Durante l’evento di domani, i partecipanti guideranno il pubblico in un percorso tra le opere di Franco d’Aspro, restituendo uno sguardo inedito e personale sulla collezione: non più soltanto oggetti da osservare, ma dispositivi di attivazione di memoria, consapevolezza e benessere. Le opere diventano così luoghi di incontro, capaci di generare connessioni profonde tra arte e vissuto personale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del MuA nel promuovere il museo come spazio di cura e relazione, in cui il patrimonio culturale si configura come strumento attivo per il benessere individuale e collettivo.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un invito a condividere un’esperienza che mette al centro la persona, il dialogo e il valore trasformativo dell’arte.

Il progetto è finanziato dalla Regione e sostenuto dal Comune di Sinnai e dall’ente gestore Sardinia to do.

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