Un'auto ha preso fuoco stamattina in un’abitazione della via Costituzione a Sinnai, con immediato intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

L'incendio si è sviluppato verso le 11 su una Fiat 600 parcheggiata all'interno della casa sotto un pergolato: immediato l'allarme dei residenti: sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale coordinata dall'agente scelto Giovanni Gentile, che ha effettuato i primi interventi sulla sicurezza nella casa e in strada, e una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha immediatamente circoscritto e domato le fiamme.

Non si registrano danni alle persone. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito.

