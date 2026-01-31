Il regolamento per la tassa di soggiorno è stato approvato a fine dicembre. La Giunta non ha ancora approvato le tariffe ed è ancora polemica.

Il capogruppo di Forza Italia Walter Zucca ha deciso anche di coinvolgere la prima Commissione ("Controllo e garanzia" chiamandola a "fare luce sui motivi di questo stallo". L'assessore al turismo Cristiano Spina, replica sostenendo che la «Giunta decidere presto e che la tassa potrebbe entrare in vigorre dal primo aprile».

Per Walter Zucca invece si è già creato un "vuoto normativo" che rende il tributo impossibile da riscuotere. Ho richiesto un’audizione urgente in Commissione Controllo e Garanzia. Secondo l'esponente Forzista, all'opposizione in Consiglio comunale, la situazione è critica per tre motivi: «perchè si registra un danno alle casse pubbliche poiché i tributi non possono essere retroattivi. I soldi non incassati dai turisti in questo primo mese dell'anno sono perduti per sempre, configurando un potenziale danno erariale. Non solo, i B&B, hotel e le Case vacanza si trovano nell'impossibilità di giustificare ai propri ospiti il pagamento (o il mancato pagamento) della tassa, esponendosi a incertezze documentali e potenziali sanzioni. La normativa nazionale è chiara: i regolamenti tributari devono rispettare precisi tempi di pubblicazione per essere validi. Il ritardo della Giunta sta di fatto vanificando il lavoro di mesi del Consiglio. La Commissione di Controllo e Garanzia è ora chiamata a fare luce sui motivi di questo stallo. L'obiettivo è duplice: spronare la Giunta all'immediata approvazione delle tariffe e valutare una modifica transitoria del Regolamento per sanare il periodo di "buio" amministrativo, tutelando sia i conti del Comune che il lavoro degli operatori turistici».

Risponde l'assessore al Turismo Cristiano Spina.

«Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento col quale abbiamo istituito la Tassa di soggiorno. La sua applicazione non è immediata. Ci sono termini di legge da rispettare. Il compito di quantificare le tariffe spetta alla Giunta comunale: presto sarà convocata per decidere in merito. Nel contempo abbiamo anche deciso di dare un supporto alle attività ricettive mettendo a loro disposizione un software ad hoc che ne faciliti il loro compito. Stiamo avviando anche la formazione del personale di supporto tecnico agli stessi operatori turistici. La tassa di soggiorno potrebbe decollare dal primo aprile».

Raffaele Serreli

