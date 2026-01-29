Per disciplinare l'accesso in pineta la Giunta comunale di Sinnai ha deciso di attivare una Zona a traffico limitato (ZTL), all’interno del parco urbano. Con questo provvedimento si vuole disciplinare l'accesso allo stesso parco, il transito veicolare e il funzionamento del varco elettronico di controllo. Il Comune ha già dato l’incarico ad una ditta di fare lo studio di questo impianto che poi dovrà essere omologato dal Ministero competente. Preventivata una spesa di 40mila euro.

Raffaele Serreli

