Al via entro un mese i lavori di ristrutturazione della palestra di via Giotto a Sinnai.

I lavori già appaltati dal Comune, dovrebbero iniziare entro un mese per essere ultimati a dicembre.

Prevista una spesa di circa 250mila euro. In programma interventi sul “pallone” (la copertura con struttura in ferro e telone), che necessita di lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Il progetto prevede altresì la sistemazione delle tribune, del pavimento con l’utilizzo di materiale ignifugo e ancora la messa in sicurezza degli impianti, compreso quello elettrico e dell’antincendio.

Attualmente la palestra è chiusa proprio in attesa di questi interventi di manutenzione: un tempo la palestra oltre che le scolaresche, ha ospitato manifestazioni agonistiche anche a livello nazionale richiamando spesso il pubblico delle grandi occasioni.

© Riproduzione riservata