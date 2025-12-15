Sestu, tamponamento sulla 131 finisce in lite: ferito un carabiniereIl sinistro avrebbe coinvolto una Mercedes, guidata da un uomo di 43 anni residente a Cagliari e una Ford Fiesta guidata da un 25enne di Sestu
Un incidente stradale verificatosi nella notte lungo la strada statale 131, all’altezza del chilometro 8+600, nel comune di Sestu, è degenerato in una violenta lite tra i conducenti dei veicoli coinvolti ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Durante le operazioni, un militare è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il sinistro ha coinvolto una Mercedes, guidata da un uomo di 43 anni residente a Cagliari e una Ford Fiesta guidata da un 25enne di Sestu.
Per cause in corso di accertamento, la Mercedes avrebbe tamponato la Fiesta. Subito dopo l’impatto, tra i due automobilisti sarebbe scoppiata una discussione dai toni particolarmente accesi.
La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri di Sestu, giunti sul posto per riportare la calma e garantire la sicurezza della circolazione.
Durante le fasi concitate dell’intervento, uno dei militari è caduto a terra insieme a una delle persone coinvolte e ha riportato alcune lesioni.
Il carabiniere è stato trasportato al Pronto Soccorso del “Brotzu” di Cagliari, dove i sanitari hanno diagnosticato ferite lievi, con una prognosi di pochi giorni.
(Unioneonline/Fr.Me.)