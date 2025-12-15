Si riunisce oggi alle 18 il Consiglio comunale di Maracalagonis.

All'ordine del giorno: la discussione di interrogazioni e interpellanze, l'approvazione di una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, l'approvazione del regolamento comunale di gestione delle terre civiche e l'esame della proposta di coinvolgimento del Consiglio comunale e dei cittadini nel procedimento di pianificazione relativo all'adeguamento PUC al PPR.

