15 dicembre 2025 alle 14:49aggiornato il 15 dicembre 2025 alle 15:14
Maracalagonis, si riunisce il Consiglio comunaleAll’ordine del giorno variazioni di bilancio e il regolamento sulle terre civiche
Si riunisce oggi alle 18 il Consiglio comunale di Maracalagonis.
All'ordine del giorno: la discussione di interrogazioni e interpellanze, l'approvazione di una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, l'approvazione del regolamento comunale di gestione delle terre civiche e l'esame della proposta di coinvolgimento del Consiglio comunale e dei cittadini nel procedimento di pianificazione relativo all'adeguamento PUC al PPR.
